Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muavini Erika Olson’la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özel Temsilci Olgun ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisine, ülkelerinin Rum tarafına uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırma kararı almasının Kıbrıs Türk tarafında yarattığı hayal kırıklığını ve duyduğu endişeyi iletti.

Kıbrıs Türk halkının güvenliğine tehdit oluşturan bu karara karşı Anavatan Türkiye ile birlikte mukabil adımlar atılacağını ifade eden Ergün Olgun, Rum liderliğinin silahlanma faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve her türlü düşmanca hareketlerinin karşılık bulacağını muhatabına aktardı.

Olgun, Kıbrıs Türk tarafının hem iki tarafa, hem Kıbrıs Adası’na, hem de Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarına katkı sağlayacak iş birliği önerilerini ABD’nin desteklemesini beklendiğini belirtti.

Tüketilmiş ve statükonun muhafazası dışında bir işlevi kalmamış olan zeminde ısrar etmenin anlamı olmadığını vurgulayan Özel Temsilci Olgun, resmî yeni bir sürecin başlayabilmesi için eşitliğin bir gereği olarak, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Olgun, Kıbrıs’ta uzlaşı şartlarının oluşabilmesi için iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik uçurumun giderilmesinde ABD başta olmak üzere uluslararası camianın sorumluluğu bulunduğunu da kaydetti.

Görüşmede, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve KKTC Washington Temsilciliği’nde görevli 3. Sekreter Denil Ertuğ Akın da yer aldı.