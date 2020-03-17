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Olgun Amcaoğlu: “Ne seçimler ne maaşlar umurumda değil"

Olgun Amcaoğlu: “Ne seçimler ne maaşlar umurumda değil"
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan'ın sunduğu Gündem Özel programına telefon ile katılarak,ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve maaşlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

Amcaoğlu dertlerinin  maaş olmadığına vurgu yaparak,şuanda sağlıklı bir şekilde bu virüs ortamından kurtulmak olduğunu ifade etti.

Toplum sağlığı için seferber olduğumuz bir dönemdeyiz, diyen Amcaoğlu “Ne seçimler ne maşlar umurumda değil" dedi. Böylebir  tartışmanın şuanda uygun zamanı olmadığını söyledi.

Bir baba olarak bir birey olarak diyorum ki şuan ki derdim ne maaş ne seçimdir, nasıl ki 1974’ten önce, 1955’te, 1963’te, 11 yıl gettolarda kalan bir insanın çocuğu olarak söylüyorum bunları ben,derdim maaş değil derdim hepimizin çoluk çocuğunun,sevdiklerimizin  sağlıklı şekilde bu virüs ortamından kurtulmasıdır dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 23:46
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