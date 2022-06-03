Ombudsman İlkan Varol, Kaşgar Court bölgesindeki deniz kirliliğini yerinde inceledi

Ombudsman İlkan Varol, Girne Kaşgar Court bölgesinde deniz renginin değişmesine yol açan kirliliği yerinde inceledi.

Varol bu sabah saat 09.30’da Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Girne Belediyesi Kanalizasyon Şube Amiri Ahmet Türker ve diğer yetkililerle birlikte bölgede incelemede bulundu ve konuyla ilgili bilgi aldı.

Varol inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, Ombudsman Yasası’nın verdiği yetkiye istinaden soruşturma açıldığını ve soruşturmanın devam edeceğini, soruşturma sonucu hazırlanacak raporun daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.