Onkoloji Merkezi’ne bağış

11 yaşındaki Lavin Kırok, Girne Belediyesi Sanat Merkezi’nde açtığı fotoğraf sergisinden elde edilen geliri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışladı.

“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi”ndeki eserlerin satışından elde edilen toplam 13 bin 500 TL tutarındaki çek geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü Doktorlarında Özlem Gürkut’a teslim edildi.

Küçük yaşta örnek bir tavır sergileyen Lavin Kırok’un sergisinde, Girne ve Lefkoşa’dan manzara ve sokak fotoğrafları yer almıştı.