Önümüzdeki günlerde sıcaklık 41 dereceye çıkması bekleniyor

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 41 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 16:38