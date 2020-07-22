banner22

Önümüzdeki günlerde sıcaklık 41 dereceye çıkması bekleniyor

Önümüzdeki günlerde sıcaklık 41 dereceye çıkması bekleniyor
banner32

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 41 dereceye çıkması bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41,  sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 16:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TRT: "Koronavirüs testi pozitif olan kameramanın...
TRT: "Koronavirüs testi pozitif olan kameramanın...
  1. Kıbrıs
﻿