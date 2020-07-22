Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 41 dereceye çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Önümüzdeki günlerde sıcaklık 41 dereceye çıkması bekleniyor
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklığın 41 dereceye çıkması bekleniyor.
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