“Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisi” ikinci görüşmesi tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alındı.

Öneri sahibi Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun’un öneriye ilişkin komite raporunu okumasının ardından ilk sözü, HP Milletvekili Hasan Topal aldı.

TOPAL

Hasan Topal konuşmasında, KKTC’nin en önemli sorunlarından birinin israf olduğunu söyleyerek, “Ülkenin israf edecek zamanı, toprağı yoktur. İsrafla yaşamazsak birçok şeyi çözeriz” dedi.

Topal, organize sanayi bölgelerinin konumunun önemli olduğunu ve dere yatakları içine yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sanayi bölgelerinde üretim olması gerektiğini dile getiren Topal, bazı sanayi bölgelerinde lüks mağaza ve galerilerin de yer almasını eleştirdi.

NAMİ

CTP Milletvekili Özdil Nami, tasarının öngördüğü değişikliklerin ülkedeki yatırımların ve özel sektörün önünü açacağını söyleyerek, yasa tasarısının bir önceki hükümet döneminde tamamlandığını, önemli olanın icraatların sağlıklı şekilde hayata geçmesi olduğunu kaydetti.

Özel yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap vermenin önemli olduğunu ama kontrolsüz yatırımların da engellenmesi gerektiğini söyleyen Nami, bugün bu yasa tasarısıyla bunun sağlanacağını ve özel sanayi bölgelerinin oluşacağını belirtti.

Tasarıyı desteklediklerini kaydeden Nami, yatırımların çevre ve imara olası etkilerinin göz önünde bulundurulduğunu ve icraatlar aşamasında da buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, sanayi bölgelerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesindeki kriterlerin önemli olduğunu belirtti.

Kiracı olarak başvuranların arasındaki kimin hak sahibi olacağı kararının da önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, hak sahiplerinin şaibelere yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, yasa tasarısının belediye bacağının eksik olduğunu söyledi.

ATUN

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, sanayi bölgelerinin temizliğiyle ilgili yetki karmaşası olmadığını ve düzenlemenin net olduğunu kaydetti.

Atun, belediyelerin sanayi bölgelerinin temizlik işinden sorumlu olduğunu ve bu hizmeti onların götürmesi gerektiğini söyledi.

Yasa tasarısının sanayi tesislerinin sanayi bölgeleri dışında hizmet vermesine olanak sağlayacağını kaydeden Atun, özel sanayi bölgelerinin önünün açılacağını belirtti.

Daha sonra yasa tasarısı madde madde görüşülerek ikinci görüşmesi sona erdi, tasarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi yapılmadı.