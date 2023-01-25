Orhan Erdem'den Meclis Komitesi onuruna yemek

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem tarafından Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti onuruna yemek verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mermerli Salonda gerçekleşen yemekte Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

TBMM’den ise Dostluk Grubu Genel Sekreteri Necip Nasır, üye Milletvekilleri Tufan Köse, Tamer Akkal, Ahmet Erbaş ve Hacı Bayram Türkoğlu ile Bursa Milletvekili Osman Mesten, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya yemekte yer aldı.

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yemekte yaptığı konuşmada Canaltay’ı hem Komite Başkanı hem de KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olarak heyeti ile birlikte TBMM’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdem, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki konuşması ve Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliğin çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek KKTC’nin tanınması yolunda yeni adımların olacağına olan inancını dile getirdi.

Kıbrıs Türkü için TBMM olarak her zaman gayretlerinin devam edeceğini dile getiren Erdem, özellikle Türk Cumhuriyetlerin bağların gelişmesini arzu ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasında güçlü kardeşlik bağlarının Kıbrıs Türkünü bugünlere taşıdığını ifade ederek dostluk grupları ve komitelerin yakın iş birliğinin kendilerine daha çok güç verdiğini belirtti.

Canaltay, Türk Devletleri ile bağları güçlendirmek istediklerine vurgu yaparak amaçlarının KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durarak refah düzeyini arttırması olduğuna değindi.

Ziyaret vesilesiyle TBMM’deki komisyonlarla ilişkileri daha da ileri bir noktaya taşıdıklarını kaydeden Canaltay, TBMM’nin tecrübe ve birikimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.