Biyologlar Derneği, 24 Mart Pazar günü Alevkayası bölgesindeki yaklaşık 4 km’lik özel bir parkurda orkide gözlemi ve doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzman biyologlar eşliğinde katılımcıların yaklaşık 10 farklı türdeki orkidelerin fotoğraflarını çekebileceği etkinlikle ülkenin önemli değerleri olan orkidelerin tanıtılması, korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Kıbrıs’ta doğanın uyanmaya başladığı bu günlerde ‘‘yiyecek, içecek bizden, fotoğraf makinenizi alıp gelmek sizden’’ sloganıyla yapılacak etkinlik 24 Mart Pazar günü saat 10:00’da Alevkayası herbaryumu önünden başlayacak.