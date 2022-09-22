Oymen: “Okullarda gıda güvenliği ve hijyene dikkat edilmeli”

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Beste Oymen, okullarda gıda güvenliği ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Oymen, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın hijyenik şartlarda üretilmiş ve tüketime sunulmuş gıdalar ile beslenmesi hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Oymen yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim yılının başladığına işaret ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yaşamın önemli bir parçası olan temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında tüketilen gıdaların güvenilir aynı zamanda besleyici özelliğinin de yüksek olmasının çok önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

“Geleceğimiz olan çocuklarımızın hijyenik şartlarda üretilmiş ve tüketime sunulmuş gıdalar ile beslenmesi hepimizin sorumluluğudur” diyen Beste Oymen, bu konuda okul yönetimine, öğretmenlere, velilere, okul aile birliklerine ve bilinç düzeyi bu konuyu anlayabilecek yaştaki öğrencilere iş düştüğünü kaydetti.