ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Ozanköy’den yürekleri burkan acı haber geldi…
Kıbrıs
24 Mart 2023 Cuma 23:02
Kıbrıs Genç Tv
Ozanköy'de kaybolan 3 yaşındaki Roma ÖZTİRYAKİ'nin cansız bedeni ikametgahlarının avlusu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yetkili sendika Kamu-İş oldu
Kıbrıs
Yaşlı Hakları Çalıştayı Eylem Planı açıklandı
Kıbrıs
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kıbrıs
Amcaoğlu, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle yaşlılarla bir araya geldi
Kıbrıs
Candan, “Şampiyon Melekleri” Paris’te AKPA gündemine taşıdı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yetkili sendika...
Amcaoğlu, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası”...
Depremle ilgili ad-hoc komite toplandı
Kayıp şahıs bulundu
Sürücüler Pazar günü Balıkesir-Ercan, Balıkesir-Akıncılar...
Facebook
Twitter
9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE