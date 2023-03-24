Ozanköy’den yürekleri burkan acı haber geldi…

Ozanköy’den yürekleri burkan acı haber geldi…
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Ozanköy'de kaybolan 3 yaşındaki Roma ÖZTİRYAKİ'nin cansız bedeni ikametgahlarının avlusu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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