Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Şahin, KKTC’de yaşanan sel felaketi ve dört kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şahin, sel felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi ve oluşan maddi ve manevi hasarların giderilmesi konusunda Türkiye yerel yönetimlerinin Kıbrıs halkının ve belediyelerinin yanında olduğunu belirtti. Fatma Şahin, "Kuzey Kıbrıs Türk milletine başsağlığı ve metanet diliyor, bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi