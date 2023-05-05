Özel okul fiyatları cep yakıyor

Özel okulların 2023-2024 eğitim yılındaki harç ücretleri açıklanmaya başladı...Hayat pahalılığının rekor seviyelere ulaştığı ve Türk Lirası’nın döviz karşısında her geçen gün değer kaybettiği bugünlerde, özel okullardaki eğitim harçlarının orantısız artışı tepkileri de beraberinde getirdi..

Bir çok veli sosyal medyada örgütlenerek bu duruma tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve okul yönetimlerinin konuya el atması gerektiğini belirten aileler, bu fiyatları ödeyemeyeceklerini bir an önce fiyatların tekrardan düzenlenmesini talep ediyor.

Özel okullarda okuyan çocukların velileri, 2023-2024 öğretim yılı için eğitim ücretlerine yapılan fahiş zamları protesto etmeye hazırlanıyorlar. Yüzde 300'leri aşan zam oranlarına karşı veliler eğitim ve öğrenimin fahiş fiyatlarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilmesi için hükümet eliyle gerekli denetim mekanizmalarının devreye girmesi çağrısında bulunuyorlar.