Özersay açıkladı: "Türkiye de dahil..."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye vatandaşlarının karantinadan muaf tutulduğuna yönelik eleştirileri yanıtladı.

Yapılan haberlerde hatalı, yanıltıcı bilgiler olduğunu gözlemlediğini belirten Özersay, bu nedenle bir konuya açıklık getirmek istediğini ifade etti.

Maddelerle konuyu yeniden anlatan Özersay, şunları paylaştı:

1)Şu anda KKTC’ye yurt dışından gelecek olan HERKES (yabancı veya vatandaş) için 14 gün evde tecrit uygulaması vardır;

2)Aşağıda ismi sayılan 72 ülkeden ise (KKTC vatandaşları hariç) KKTC’ye giriş yasaktır;

3)Aşağıda ismi sayılan 72 ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları 14 gün gözlem merkezlerinde tecrit edilecek;

4)Türkiye Cumhuriyeti de dahil bu sayılan 72 ülke dışından bir ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları girişlerinden itibaren 14 günlük ev tecridine tabidirler;

5)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak;

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının turistik veya benzeri maksatlarla ülkemize girişi yasaktır;

b.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından sadece muhaceret izinli olanlar KKTC’ye girebilir ancak girişlerinden itibaren 14 günlük ev tecridine tabidirler;

6)Bu kısıtlamalar ilerleyen saatlerde daha da artırılabilir.