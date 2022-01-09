Özersay: “Bize sahip çıkmanızı istemek lüks değil, haktır”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülke insanının, Halkın Partisi’ne ve verdiği mücadeleye sahip çıktığının net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak ev ev yaptığı temaslarda bunun bariz bir şekilde görüldüğünü ifade eden Özersay, halkın bu mücadeleye desteğinin tam olduğunu kaydetti.

Ülkede en az 40 kez fırsat verilen, umutları yıkmış siyasi partilere yeniden fırsat verilmesini doğru, adil ve gerçekçi bulmadıklarını belirten Özersay, Halkın Partisi’nin geçmişiyle yüzleşerek, hatalarını, eksiklerini kabul eden erdemli bir parti olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Özersay ve bazı milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde dün Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Lapta’yı ziyaret etti.

ÖZERSAY

Özersay ziyaretlerde yaptığı konuşmada, geçmişteki tecrübelerinden birtakım dersler çıkararak, önümüzdeki dönemde uzun ömürlü hükümetler ve siyasi istikrar için azimle çalışacaklarını kaydetti.

Halkın Partisi’nin geçmişiyle yüzleşerek, hatalarını, eksiklerini kabul eden erdemli bir parti olduğunu ifade eden Özersay, “Bundan sonraki dönemde eğer şartlar uygun olursa hükümetin bir parçası olarak, uzun ömürlü bir koalisyonla siyasi istikrara katkı koyacağız” dedi.

Halkın Partisi’nin 2018 yılında halktan aldığı yetki ile Cumhuriyet Meclisi’nde 9 milletvekili ile temsil edildiğini hatırlatan Özersay, “Halkın Partisi o dönem ya muhalefette kalacak sadece eleştirecek ya da hükümette olacak ve söylediği 100 şeyin en azından 10’unu yapmak için bir gayret ortaya koyacaktı. Bu doğrultuda ısrar ve inatla en azından söylediklerinin bir kısmını yapmak için sabahlara kadar çalıştık” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, “Söylediğimiz 100 şeyin 10’unu koalisyonda olduğumuz dönemde yaptık. Bundan sonraki dönemde eğer şartlar uygun olursa hükümetin bir parçası olarak; uzun ömürlü bir koalisyona ve siyasi istikrara katkı koyacak, söyleyip de yapamadığımız kalan 90 şeyin içerisinden en azından 20-30’unu daha yapmak için kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“40 KEZ FIRSAT VERİLİP DE EN AZ 40 KEZ UMUTLARI YIKAN SİYASİ PARTİLER VAR”

Halkın Partisi’nin görevde olduğu dönemde birtakım hataları ve eksiklerine rağmen iyi niyetle bir şey yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özersay, bu ülkede 40 yıl boyunca, 40 kez fırsat verilen siyasi partilerden sonra Halkın Partisi’ne 1 kez fırsat verilip sırt dönülmesinin adil olmadığını söyledi.

“Memlekette en az 40 kez kendisine fırsat verilmiş ve en az 40 kez bu ülkede umutları yıkmış siyasi partilere yeniden fırsat verilmesini ne doğru ne adil ne de gerçekçi buluyoruz” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“2018 yılında sizden yetki istedik. Yüzde 17.5 gibi gerçekten ciddi bir başarı ile Halkın Partisi’ne bir şans verildi ve doğrudur evet, Halkın Partisi söylenenlerin tümünü yapamadı. O anlamda yaratılan beklentinin altında kaldı ama beklentinin altında kalan Halkın Partisi değil, Halkın Partisi’nin beklediği destekti. Çünkü tek başına iktidara gelmesi durumunda yapacaklarını tarif etti ama 9 milletvekili ile Meclis’e geldiğinde tercih yapması gereken bir durum ortaya çıktı.”

“Tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diyen Özersay, “40 yıl boyunca, 40 kez fırsat verilen siyasi partilerden sonra Halkın Partisi’ne 1 kez fırsat verip sonra vatandaş; ‘size başka vermiyoruz’ diyecekse bunu da adil bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, HP’nin görevde olduğu dönemde soğukkanlı davranması gerekirken aceleci davranıp erken karar verdiğini, hükümete geldikten sonra geçmişte olduğu kadar yoğun bir biçimde halkın içerisinde hareket eder durumda olmadığını, hükümetteyken daha fazla örgütlenmediğini ancak bunlara karşın hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk ve hukuksuzluklarının da olmadığını kaydetti.

Özersay, hükümette olduğu dönemde bunları vatandaşa yaşatmamış olmasının bile Halkın Partisi’nin bu ülkenin siyasi yaşamına koyduğu bir katkı olduğunu söyledi.

Seçmenden geleceğe bakarken adil bir değerlendirme yapmasını isteyen Kudret Özersay, şunları kaydetti:

“Halkın Partisi yaş ortalaması itibari ile en genç adayları çıkarabilmişse, bu ülkede bütün siyasi partilere göre farklı farklı meslek guruplarından insanları bir araya getirebildiyse, en fazla kadın adayı çıkarabildiyse ve geçmişi ile yüzleşebildiyse herhalde bize sahip çıkmanızı istemek lük değil, haktır diye düşünüyorum.”