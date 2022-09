Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “hükümetin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yakıt alımı konusunu aynen belediye seçimlerinde olduğu gibi kaosa çevirdiğini” ileri sürdü. Özersay, “Bunu da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, bu saatten sonra hiçbir yakıt alımının kamuoyuna güven vermeyeceğini ve şaibe yapıldığı yönündeki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yeterli olmayacağını savunarak, “Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir şey göremezsiniz” dedi.

“Meşruiyeti olmayan hükümet Kıb-Tek’e yakıt alımını adeta yüzüne gözüne bulaştırmış durumdadır” diyen Kudret Özersay, şu iddialarda bulundu:

“Defalarca çıkılan ve iptal edilen ihaleler, doğrudan alım adı altında normal fiyatın üç katına hatta çok daha pahalıya yapılan alımlar ve bu şaibeli durumdan menfaat elde eden, rant paylaşanlar. Bunun böyle olduğunu artık başbakanlar, bakanlar da itiraf etmeye ve birbirlerini suçlayarak kabul etmeye başladılar.”

HP Genel Başkanı Özersay, sıkıntının, yakıtın alım yöntemiyle ilgili olmaktan çıktığını artık bu sorunun hangi yöntemle alım yapılırsa yapılsın çözülebilecek bir noktada olmadığını ve şaibeyi ortadan kaldırmayacağını öne sürdü.

“Hem elektrik kurumu hem de diğer kurumlarda yaşanan sorunların çözümünün hükümetin gitmesiyle mümkün olduğunu” iddia eden Özersay, şöyle devam etti:

“Aynen belediye seçimlerinde olduğu gibi bu konularda da kaosu sonlandıracak olan şey bu hükümetin gitmesidir. Geçekçi olmak lazım, kendi parti tabanında meşruiyeti olmayan seçmen iradesi hilafına kurulmuş olan bir hükümetin bu ülkede sorun çözmesini beklemek ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğerdir. O nedenle ana muhalefet partisinin de böyle bir gayrimeşru hükümetle Meclis’te sorun çözme ve birlikte iş tutma siyasetini gözden geçirmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Geçmişte olduğu gibi şimdi de kötü yönetmenin ve pahalıya yakıt almanın faturasının halka kesileceğini ve bundan bazı aracıların hatta bazı siyasilerin rant elde edeceğini ileri süren Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bu konularda değil başka konularda da kötü yönetimin faturası her zaman halka kesilir. O nedenle yapılması gereken şey büyük resmi görmektir, elektrik kurumunun kötü yönetilmesinden öte bir rant düzeni kurulmuştur ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurdurulmuş olan bu hükümetin gitmesi, hayatımızdan çıkarılması sağlanmadıkça ülkenin önü açılmayacaktır. Bu nedenle tüm muhalefetin ve ülkesini seven herkesin birlik olması gereken, güç birliği yapması gereken şey bir an önce bu hükümetten ülkenin kurtarılması olmalıdır.”