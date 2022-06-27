Özersay: “İradeye karşılıklı saygı için Türkiye ile bir iyi komşuluk antlaşması gerekecek”

Halkın Partisi, bugün KTÖS Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, “Sine-i millet kararı alarak meclis çalışmalarından çekilen” parti, Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında bir heyetle birlikte bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret ederek, Başkan Mustafa Baybora ve Genel Sekreter Burak Maviş’in de bulunduğu KTÖS heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan HP lideri Kudret Özersay, “son yıllarda yaşananlar dikkate alındığında bir yandan yozlaşmış siyasetin iradeyi teslim eden yaklaşımlarının, diğer yandansa Türkiye ile doğru zeminden çıkan ilişkinin acilen gözden geçirilmesinin ve örneğin bir iyi komşuluk antlaşmasıyla doğru zemine oturtulmasının şart olduğunu” söyledi.

Bunun hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türkü’nün menfaatine olacağına işaret eden Özersay, halk iradesini, demokrasiyi, bağımsızlığı ve devletin itibarını zedeleyen son dönemdeki gelişmelerin sineye çekilmemesi gerektiğine aksi durumda bugünkünden daha da kötü durumların ülkenin başına geleceğini savunarak; “İradeye karşılıklı saygı için artık Türkiye ile bir iyi komşuluk antlaşmasına ihtiyaç vardır. Tarafların birbirlerinin egemenliğine, demokrasisine, seçimlerine ve seçimler ertesinde ortaya çıkan iradeye, laiklik benzeri yaşam tarzı da dahil birtakım temel değerlerine karşılıklı olarak saygı duyacakları ve içişlerine karışma anlamına gelecek davranışlardan kaçınacakları, bu yönde karşılıklı taahhüt altına girecekleri bir uluslararası antlaşma ile iki devlet arasındaki ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır” ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında Özersay, KTÖS’ün Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesinin her aşamasında önemli bir rolü olduğunu belirterek, Halkın Partisi’nin sine-i millet kararıyla meclisten çekilmesi ertesinde sendika, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşlarını ziyaret ettiğini ve bu çerçevede toplumsal asgari müştereklerde buluşmak düşüncesiyle KTÖS gibi önemli bir sendikayı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak istediklerini vurguladı.

Bir yandan Kıbrıs sorununun çözüm şekli, öte yandansa siyasi ideoloji olarak farklı görüşlerde olunsa da halk iradesine saygı ve Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesinin ortak bir payda olarak mevcut olduğuna inandıklarını dile getiren Kudret Özersay, önümüzdeki dönemde bu temaslarını daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Halkın Partisi tarafından gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Kudret Özersay’a şu anda PM üyesi olan eski Genel Başkan Yenal Senin ile HP Eğitim Komitesi üyeleri Kürşat Köseoğlu ile Mehmet Özbilgehan eşlik ettiler.

Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora demokrasi ve ekonomi açısından ciddi bir fakirleşmenin yaşanmakta olduğunu, ülke demokrasisine yapılan müdahalelerle günden güne daha da kötü bir durumun ortaya çıktığını vurgulayarak “siyasete dönük bir güven erozyonu var, toplumsal varoluşu esas alan kesimler en geniş cephede güç birliği yaparak mücadele etmelidir. UBP-DP-YDP adeta bir üçlü çete görüntüsü çizmekte ve halkın iradesini yıpratmaktadır. Bunlara ilaveten Kıbrıs’ta çözüm sürecini ve güven yaratıcı önlemler de zorlanmalıdır. Biz toplumsal varoluşa önem veren diğer siyasi partiler gibi Halkın Partisi ile de diyalog halinde olmayı önemsiyoruz ve bu ziyaretleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Görüşmenin başında bir konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “eğitimde laiklik ve diğer çağdaş değerlerin sürekli tehdit altında tutulduğunu” ifade ederek, sendikalara dair birtakım yasal değişikliklerden, vatandaşlığın verilmesinin kolaylaştırılmasına, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne girişlerde getirilmek istenen düzenlemelere ve düşünceyi ifade özgürlüğüne getirilmek istenen kısıtlamalara varıncaya kadar özellikle son dönemde yapılan İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması’nın toplumda endişeleri daha da artırdığına işaret etti.

Maviş konuşmasında, “sadece eğitimde değil ülkede demokrasi, insan hakları, bağımsızlık ve diğer pek çok yaşamsal alanda ciddi tehlikelerin ortaya çıktığını, Türkiye ile bu ilişkinin sürdürülemez olduğunu” söyleyerek toplumsal olarak asgari müştereklerde bir araya gelerek birlikte mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.