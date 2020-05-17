Özersay: "Tüm yetkililer el birliği ile kurtarmaya çalışıyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün çıkan yangınlara müdahale etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişareler neticesinde önce Türkiye’den bir yangın helikopteri ülkemize ulaştığını ve söndürme faaliyetlerine şu anda devam ettiğini, ikinci helikopterin de Adana’dan kalktığını ve ülkemize varmak üzere olduğunu belirtti.

Özersay:

"Lefkoşa Büyükelçimizden teyid ettiğim üzere üçüncü helikopter de devreye konulacak. İngiliz Üsler idaresiyle de temas ettik ancak hava araçlarındaki teknik arızalar nedeniyle yardımcı olamayacaklarını bize bildirdiler. Olay yerinde Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Tarım Bakanımız ile yaptığımız değerlendirme neticesinde Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme helikopter yardımı talep etme seçeneğini değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı gerekli teması kurup talepte bulundu, biz de Dışişleri Bakanlığı olarak BM üzerinden Rum tarafıyla gerekli koordinasyonu sağladık ve diyaloğu kurduk. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık yetkililerinin verdiği teknik destekle bilgileri Rum tarafıyla paylaştık ve güneyden gelen bir helikopter de yangına müdahale etmeye başladı. Şimdi ikinci bir hava aracı da yangına müdahale etmek üzere havalandı.

Yangının niteliği nedeniyle havadan müdahale kaçınılmaz olduğu için gerek Türkiye, gerek İngiliz Üsler İdaresi gerekse Kıbrıs Rum yönetimi ile işbirliği içerisinde bu insani krizi koordineli olarak yönetmeye çalışıyoruz.

İnsanlığın ortak değeri olan ormanlarımızı tüm yetkililer el birliği ile kurtarmaya çalışıyoruz. Memlekete geçmiş olsun."