Özersay’dan Başbakan Üstel’e çağrı…

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 8 Ağustos Erenköy direnişi çerçevesinde basılan piyango biletleri üzerinde mücahitlerin fotoğrafı yerine EOKA milislerinin fotoğrafının kullanılmasının "tam bir skandal" olduğunu belirterek “Gayrimeşru hükümetin başbakanı sayın Üstel Erenköy mücahitlerinden özür dilemelidir ve bu özrünü de 8 Ağustos Erenköy direnişi etkinliklerinde düzenlenen törende de mücahitlerin ve şehit yakınlarının önünde tekrar etmelidir.” dedi.

Piyangolar biriminin Başbakanlığa bağlı ve esas sorumluluğun Başbakan Üstel’de olduğunu kaydeden Özersay, tüm bu olanların devlet kadrolarında liyakatın yok sayılması sonucunda işinin ehli insanların değil partililerin çeşitli görevlere atanmasından, partizanlıkla devletin içinin boşaltılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Özersay yazılı açıklamasında, “Aynı nedenle Elektrik Kurumunda yönetim kurullarına bu konularda işinin ehli olan kişiler atanmadığından ciddi bir rant düzeni kurulmuş durumda, adeta halkın parası paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

-“Meşruiyeti olmayan hükümet devletin itibarını yerle bir ediyor”

HP lideri Özersay, "demokratik teamüllere aykırı şekilde meşruiyetten yoksun olarak kurulan hükümetin herhangi bir meşru temsiliyet zemini bulunmadığı için kendisini halka karşı sorumlu hissetmediğini bunun için de devletin itibarını önemsemez tavırlar içerisinde olduğunu" savundu.

Özersay, bu türden hükümetler döneminde devletin itibarının daha da zedelendiğine ve halkın devlete olan inancının sarsıldığına işaret ederek “Bu kadar yıllık Kıbrıs Türk milli mücadelesi ve ödenen bedeller sonucunda elde edilen en önemli kazanım olan devletimizin itibarını yerle bir edenler bize milliyetçi olduklarını iddia etmesinler. Çünkü gerçek milliyetçilik devleti sevmekten, devlete ve itibarına sahip çıkmaktan geçer. Onu yerle bir edenler milliyetçi değildirler, sadece ve sadece şahsi çıkarları için milliyetçiliği istismar edenlerdirler” dedi.