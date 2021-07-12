Özgöçmen: “Sağlık çalışanları için personel taşıma minibüsü ile alakalı çağrıya verilen süre doldu”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, sağlık çalışanları için personel taşıma minibüsü ile alakalı yaptıkları çağrıya verilen sürenin bugün dolduğunu belirterek, yapılan çağrıya henüz bir cevap alamadıklarını söyledi.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, problemin giderilmemesi halinde yarın sabah minibüs ile Sağlık Bakanlığı önüne giderek basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

Ülkenin yaklaşık 2 yıldır covid-19 ile mücadele ettiğini, bu süre zarfında birçok sorunları, hatta dağ gibi sorunları olmasına rağmen hükümet edenlerin bunları çözemediğini ileri süren Özgöçmen, “Çok basit ve zahmeti olmayan bir problemimizi bile çözemeyen hükümet edenlerin varlığı ve düşüncesizliği bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Özgöçmen, Gazimağusa-Lefkoşa arası ve Lefkoşa-Güzelyurt arası hastane personel taşıma minibüsünün 9 Temmuz Cuma günü personeli taşıma görevini durduracağını, daha doğrusu durdurmak zorunda kalacağını kaydederek, yetkililerin problemin giderilmesi adına herhangi bir girişimde bulunulmadığını vurguladı.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Her fırsatta sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez diyerek, kurdukları cümlelerin hakkını yürekten verdikleri için hükümet edenlere teşekkür ederiz. Evet, hakkımız hiçbir şekilde ödenmiyor.

Maliye bakanlığı, pandemi süresince otobüs ödemelerini yapacaklarını daha önce beyan etmiş olmalarına rağmen gelinen aşamada maliye bakanlığı suçu, sağlık bakanlığına / sağlık bakanlığı suçu maliye bakanlığına atmaktadır. Buradan her iki bakana ve başbakana seslenmek istiyoruz, durmuş bir saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Ya siz.”