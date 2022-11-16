Öztaş: “Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz”

Geçitkale-Serdarlı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Başkan adayı ve Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, göreve geldiği günden itibaren “daha güzel, daha temiz, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir, köyden kente bir Geçitkale Beldesi yaratmak için” yola çıktıklarını vurguladı.

Öztaş yazılı açıklamasında, Geçitkale ve beldesinin coğrafi güzelliklerini ortaya çıkarıp, var olan değerlere sahip çıkmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Mirasımızı, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu görevi yürütüyoruz” dedi.

Her zaman yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceklerini kaydeden Öztaş, geçmiş dönemde bunu başardıklarını belirtti. Bölgedeki ziyaretlerini sürdüren Geçitkale Serdarlı Belediyesi CTP Başkan adayı Hasan Öztaş, hayali ve bütçe olanaklarının çok üzerinde projelerle değil, gerçek ve ayakları yere basan projelerle ilerlediklerini söyledi.

Geçitkale ve belde halkını “Ben yaparım olur” mantığıyla değil, ortak akılla yöneterek tüm memlekete örnek olduklarını belirten ve önceliklerinin insan odaklı hizmet anlayışı olduğunu anımsatan Öztaş, “Belediye yönetimine halkımızı katmayı başardık. Bölge haklıyla birlikte, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları ile iş birliği içinde şeffaf ve katılımcı uygulamaları hayata geçirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Hasan Öztaş, “ben değil, biz” prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı, çağdaş belediyecilik ve hizmetlerle "örnek belediye olduklarına" işaret etti. İleriki süreçte, seçilmesi halinde çok daha büyük bir alana, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi çatısı altında 16 yerleşim yerine hizmet edeceklerini hatırlatan Öztaş, söz konusu durumdan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Öztaş, "Geçitkale’deki yaşam kalitesi ve çağdaş belediyecilik hizmetini halkın desteğiyle 25 Aralık’tan sonra tüm Kuzey Mesarya’ya getireceğiz. Tecrübemiz ve birikimimizle bu işi, Kuzey Mesarya halkıyla birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.