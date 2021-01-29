Öztürkler: "Yapılan testlerde yeni vaka yok"

Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vakaya rastlanması nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Öztürkler, Daire olarak testlerini yaptırdıklarını belirterek, bugün itibariyle herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

Başka birimlerde görev yapan ve pozitif çıkan çalışma arkadaşlarına bir an önce sağlıklarına kavuşmalarının en büyük dilekleri olduğunu aktaran Öztürkler, herkese teşekkür ederek, iyi olduklarını belirtti.