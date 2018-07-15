ÖZYALÇIN’IN 25. YIL GURURU

1991 yılından beridir KKTC’nin öncü firmalarından olan Özyalçın Construction, 25 yıllık tecrübesi ve Özyalçın güvencesi ile yeni projeleri ile adamızın gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Ülkede iş dünyasının,inşaat sektörünün öncü ve başarılı şirketlerinden olan Özyalçın Group, sektördeki 25. yılını coşkulu bir organizasyonla kutladı.

Özyalçın Group dün akşam muhteşem bir organizasyonla Rocks Hotel’de 25’nci yaşını kokteyl ile kutladı. Özel gecede birçok tanınmış iş insanı, Özyalçın ailesinin birçok seveni ve siyasiler de geceye katıldı.

Tüm yıl boyunca gösterdikleri performansla belirlenen hedefleri tutturan ve oldukça başarılı bir yıl geçiren Özyalçın Group, aynı tempoda çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini aktardı.

KIBRIS GENÇ TV -ÖZEL

MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 14:07