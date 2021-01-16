Özyiğit'ten Arıklı'ya çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te yolsuzluk var ise, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, Kıb-Tek ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Arıklı’nın Kıb-Tek’te yolsuzluktan bahsettiğini anımsatarak “Yapması gereken kurumu yıpratacak açıklamalarda bulunmak değil, eğer varsa, tespit ettiği yolsuzluk veya usulsüzlükleri açıklayarak, gereken hukuki süreci başlatmaktır” dedi.

YAKIT İHALESİNİN DURDURULMASI

Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın fuel-oil temini ve taşıma ihalesini “uluslararası rekabet koşulları oluşmadığı” gerekçesi ile iptal etmesine de değinen Özyiğit, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun uluslararası ihale kararını Bakanlar Kuruluna bilinçli bir şekilde götürmediğini, UBP-HP Hükümeti’nin bozulmasıyla da ihalenin “ulusal ihale” olarak kurum tarafından açılmasına neden olduğunu iddia etti.

Özyiğit, gelinen aşamada geçen dönem uluslararası açılan ihaleyi kazanan firmanın süresi dolmasına rağmen en az üç ay daha aynı birim fiyattan yakıt taşımaya devam edeceğini kaydetti.

Özyiğit, “Yakıt tedariki için en doğru yöntem uluslararası ihaledir ve bunun gerçekleşmemesinin sorumlusu eski bakan Hasan Taçoy’dur ancak, ihaleyi gerçekleştirmeyip mevcut firma ile ihalesiz devam etmek de şimdiki Bakan Arıklı’nın sorumluluğudur” dedi.

Bu gibi işlemlerin adil ihale süreçlerine gölge düşürdüğünü ve belli firmalara avantaj sağladığını ifade eden Özyiğit, “Üzülerek görüyoruz ki Bakanın bu kararı da mevcut firmanın ekmeğine yağ bal olmuştur” ifadesini kullandı.

YATIRIM

Kurumu yıpratan açıklama ve eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, tüm paydaşları, daha ucuz, daha temiz enerjiyi üretmek ve özele olan bağımlılığı ortadan kaldırmak adına yatırıma odaklanmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun ülkenin tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Özyiğit, yüzde 45 elektrik üretimini elinde tutan ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan AKSA’nın yerine bir an önce yatırım yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Özyiğit, “Eylem ve söylemlere bakılırsa, Sn. Arıklı da enerji alanına yatırım yapmadan görevi son bulacak bakanlar arasında yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.