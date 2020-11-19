Pekri: "Ülkede siyaset hiç bu kadar kirlenmedi"

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, “ülkede siyasetin hiçbir dönemde bu kadar kirlenmediğini çünkü hiç bir dönemde bugün olduğu kadar çamur atmanın siyasetin ana unsuru olmadığını” belirtti.

Pekri açıklamasında, “Unutulmasın ki gerçek anlamda aklanmaya ihtiyacı olanlar, siyasi çıkarları doğrultusunda, başkalarını çamur atarak, ‘kirli’ gösterme siyaseti güderek kendilerini ‘temiz’ olmakla ilişkilendirmeye çalışanlardır.” dedi.

“Tüm bunlara rağmen hem kendim hem de gençlik örgütümüz ile kirli siyasete alet olmuş kişilerle durmadan ve yılmadan savaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullanan Pekri şöyle devam etti:

“Çünkü biz artık memleketimizde; koltuk sevdası için yanıp tutuşan, makam, mevki için birbirini kötüleyen, birbirine çamur atan insanlar değil, onuruyla, haysiyetiyle yaşayan, içinde gerçekten memleket sevgisi olan insanlar görmek istiyoruz. Dilerim bir an önce, ‘önce memleket’ sloganı hepimizin kalbine yerleşmiş olur.”