PGM-İtfaiye Müdürlüğüne su tahliye pompası hediye edildi

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, yangın, sel baskını ve doğal afet gibi olaylara müdahalede kullanılmak üzere 8 adet su tahliye pompasını (motopomp) Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü’ne hediye etti.

Su tahliye pompalarının İtfaiye Müdürlüğü’ne teslim edilmesi sırasında konuşan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği başkanı Raif Çukurovalı, itfaiyenin ülkedeki en önemli kurumlar arasında yer aldığını vurguladı. Çukurovalı, vatandaşların can ve mallarını doğal afetlerde, yangınlarda, kazalarda ve daha birçok olayda koruyan ve ormanları yangınlardan kurtarmak için de mücadele eden İtfaiye Müdürlüğü’ne imkanları dahilinde yardım etmeyi kendilerine görev edindiklerini söyledi.

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da, İtfaiye Müdürlüğü’ne yapmış oldukları anlamlı katkıdan dolayı başkan Çukurovalı’ya teşekkür etti.