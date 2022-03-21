Pilli mesaj yayınladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Pilli, şu ifadelere yer verdi;

" 21 Mart’ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir.

Down sendromu bir hastalık değil, bireylerde 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom olması sonucunda oluşan bir genetik farklılıktır. Dolayısıyla Down Sendromunun hastalık olmadığı, bir genetik farklılık olduğu, farklı olmanın da normal olduğu bilincinin topluma yayılmasını ve bu konuda toplumda duyarlılığın artırılmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.

Down sendromlu bireylere ve ailelere sağlanması gereken destek ve hizmetin sununlamasında bizlere de büyük görev düşmektedir. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım."