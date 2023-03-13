Polis basın bültenine yansıyan haberler

Balıkesir’de sattığı atı arabasına bindirmeye çalışan Erkan Oraç (E-57), atın çifte atması sonucu başını parke taşına çarpıp ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün meydana gelen olayda, Balıkesir’de bir at çiftliğinde, Erkan Oraç, sattığı atı at arabasına bindirmeye çalışırken, atın çifte atmasıyla yere düşerek başını parke taşlarına çarptı.

Oraç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-İthali yasak gümrüksüz mal tasarrufu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette polis tarafından yapılan kontrolde, ithali yasaklanmış 19 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Elektronik sigaralar emare alınırken, olayda zanlı görülen C.D.(E-24) tutuklandı.

-Araç yangını

Hamitköy’de dün, park halinde ve çalışır durumda bulunan ER 191 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motoru ve ön tamponu tamamen; ön kaputun boyası, ön lastikleri ve ön göğsün plastik aksamları kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı zarar gördü.