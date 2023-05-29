Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir binadan ana elektrik hattına ait kablolar kesilerek, 1 adet 3 faz elektrik akım iletkeni çalındı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası meselede zanlı olarak görülen Z.P.(E-42) ve H.K.(E-26) tutuklandı.

-Cengizköy’de yangın

Cengizköy’de dün saat 14.00 sıralarında muhtemelen yüksek gerilim elektrik hattının kısa devre yaparak atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 3 dönümlük alandaki kuru otlar, 20 metre uzunluğundaki plastik boru, 20 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 30 metre uzunluğundaki yeşil gölgelik file ve 2 mandalina ağacı tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Lefkoşa’da “T” işletme izinli araçlar denetlendi…15 araç trafikten men edildi

Lefkoşa’da dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Toplam 264 aracın kontrol edildiği denetimlede sürücülerin 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz (korsan taksi), 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edildi. 15 aracın tümü trafikten men edildi.