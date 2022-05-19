Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gönyeli’deki evinden önceki akşam ayrılan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Caner Dora aranıyor.

-Sarıyıldız’ın ölüm nedeni kalp krizi

İskele’de önceki gün bir siteye ait oyun parkında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 51 yaşındaki Mehmet Sarıyıldız’ın otopsisinde ölüm nedeni “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak tespit edildi.

-Park halindeki araçtan 40 bin TL’ye yakın para çalındı

Lapta’da 10 Mayıs tarihinde, Şht İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.Ç.(E-51) ve A.Y.(E-37) tutuklandı.