Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve Asbaşkan Ahmet Karaoğlan’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, göreve yaklaşık bir ay önce geldiğini belirterek, sıkıntılarının çözümü konusunda Başkan Töre’den destek istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, yeni seçilen yönetime tebriklerini iletti, KKTC’de sporun her dalının dar imkanlar ile sürdürüldüğünü kaydetti.

Eksikliklerin giderilmesi için hükümetin üzerine düşeni yapacağını kaydeden Başkan Töre, devletin sporun her alanına da destek vermesi gerektiğini belirtti.

Töre, tüm spor branşlarına eşit mesafede olduğunu ifade ederek, “gençlerin kötü alışkanlık kazanmasının önüne ancak böyle geçilir” dedi.