Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de 29 Ağustos’ta evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamanını yitiren 49 yaşındaki Fatma Çiğdem Doğan’ın otopsisinde, ölüm sebebi kalp yetmezliği ve kalp krizi olarak belirlendi.

Polis ani ölümle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

-Sahte belge düzenleme

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ercan Havalimanı’nda dün saat 20.00’de M.A.S.A.(E-21), KKTC'den çıkış yapıp Belçika’ya gitmek için, kendi adına sahte düzenlediği başka bir ülkeye ait oturma izni kartını, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.