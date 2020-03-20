Polis Genel Müdürlüğü çalışanına sahip çıkıyor

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ,yaptığı açıklamada gerek karantina merkezlerinde, gerekse halk ile temas halinde olan tüm personele eldiven ve maske tedarikinin düzenli olarak yapılmakta olduğunu belirtti.

PGM açıklamada;

“Polis Genel Müdürlüğü olarak, gerek karantina merkezlerinde, gerekse halk ile temas halinde olan tüm personelimize eldiven ve maske tedariği düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca tüm polis merkezleri ve araçları periyodik olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Eksilen ve ihtiyaç olan dezenfektan malzemeleri de sürekli olarak tedarik edilerek personelin sağlığı ön planda tutulmaktadır.” dedi.