Polisiye olaylar...

Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak 5 Temmuz’da yaşamını yitiren Hayriye Savoğlu’nun (K-80) ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-Lefkoşa’da hırsızlık… 1 tutuklu

Lefkoşa’da 23 Haziran’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.K.A.E.H’nin (E-22) tutuklandığı açıklandı.

-Edremit’te bina açma ve hırsızlık

Edremit’de Manolya Sokak üzerinde, yapımı devam eden bir binaya 4-5 Temmuz tarihlerinde girildiği ve iki Ultra HD televizyonun çalındığı bildirldi.

Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen M.C (E-58) tutuklandı.