POLİSİYE OLAYLAR

POLİSİYE OLAYLAR

 Girne’de bir ofiste borç nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya karışan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi aranıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre bugün saat 11.30’da Girne’de faaliyet gösteren Y.C.’ye ait ofise giden M.O. (E-26), Ş.A.T. (E-36), Ş.D. (E-36) ve O.M.S. (E-33), kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Y.C. ve Mahmut Cemiloğlu’nu ciddi bir şekilde darp etti. 

Y.C., Mahmut Cemiloğlu’nun burnunun kırıldığı olayda kardeşini darp ettiği gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M. O.’ya saldırıp, sağ kaşından ve karın bölgesinden yüzeysel yaralanmasına sebep oldu.

Meseleyle ilgili olarak M.O., Ş.D., O.M.S. ve Ş.A.T.  tutuklandı. Y.C. ise aranıyor.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME
       
Girne'de önceki gün bir özel hastaneye giden M.A.’nın (E-22), önceden tanıdığı bir başka kişinin kimliğine bürünüp, sahte doktor raporu aldığı belirlendi.

M.A.’nın tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HIRSIZLIK

Alsancak’ta Kazım Dener’e  ait inşaat içerisinden 2 buçuk ton inşaat demirini çalan M.B. (E-62) tutuklandı.

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