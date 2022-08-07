Polisiye olaylar.. 58 yaşındaki Abdullah, havuzda temizlik yaptığı sırada yaşamını yitirdi

Karşıyaka’da sakin 58 yaşındaki Aydın Abdullah’ın dün saat 09.30 sıralarında Karşıyaka’da bir ikametgahın havuzunda temizlik/bakım yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Abdullah'ın ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

- Kalmar’ın ölüm sebebinin “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olduğu tespit edildi

Karaman köyünde 1 Ağustos’ta dengesini kaybederek beton duvara çarpan ve ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 69 yaşındaki Michael Kalmar için yapılan otopside, ölüm sebebi “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olarak tespit edildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu

Polis, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, dün saat 12.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan S.B.E.'nin (E-26) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan muhtelif markalarda toplam 250 canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu bildirdi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da hırsızlık..1 tutuklu

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda, 4-5 Ağustos tarihlerinde apartman altında kilitli olarak bulunan bisikletin çalınması olayıyla ile ilgili zanlı görülen B.E.(E-40) tutuklandı.

Polis bültenine göre hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Aydınköy’de park halindeki araç yandı

Aydınköy’de ağıllar bölgesinde, toprak yolda park halinde bulunan araçta, dün saat 19.30 sıralarında, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

- İskele-Granel ana yolunda kaza.. 2 kişi yaralandı, 406 miligram alkollü sürücü tutuklandı

İskele-Granel ana yolundaki yol kavşağında, dün saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi; kazada, 2 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü Evgenii Anikin (E-38) tutuklandı.

Kaza, Evgenii Anikin’in UC 138 plakalı aracı ile yüzde 406 miligram alkol tesiri altında Ünimar çemberi istikametine doğru süratli şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi ve karşıdan gelen 44 yaşındaki Aygül Geniş’in GF 340 plakalı aracına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda, Aygül Geniş’in sol ayağında ve aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Çiğdem Küplü’nün sağ kalça kemiğinde kırık meydana geldi. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.