Polisten Girne'de denetim

Girne bölgesinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu iki işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü denetimlerde, bir işletmenin kapama saatine riayet etmediği ve diğer bir işletmenin ise hem kapama saatine riayet etmediği, hem de yetkili makamdan alınmış geçerli müzik yayın izni olmamasına rağmen, ses yükseltici cihaz kullanarak, müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişi hakkında yasal işlem

İskele bölgesinde dün polis tarafından bir kumarhanede yapılan denetim sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.