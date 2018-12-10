Polisten haftalık trafik raporu

Polis haftalık trafik raporunda, 03 - 09 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 56 adet trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, bu kazalardan 11’inin yaralanmayla ve 45’inin hasarla sonuçlandığı , yaralanma ile neticelenen kazalarda 13 kişi yaralandığı belirtildi..

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri ve rakamları ise: “süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (12), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (8)” olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 255.900.00 olduğu ifade edilen açıklamada kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 21

Gazimağusa : 16

Girne: 13

Güzelyurt: 4

İskele : 2