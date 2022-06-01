Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Pozitif Okullar Projesi kapsamında “Pozitif Okullar Erken Çocukluktan Ergenliğe İyi Oluş Çalıştayı” düzenlendi.

Acapulco Hotel Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılış töreninde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DP Milletvekili Serhat Akpınar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Halil Nadiri, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun birer konuşma yaptı.

Çalıtayın başında, Pozitif Okullar Projesi sorumlusu ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür de yapılan araştırmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve projeye katkı koyanlara plaket verildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, çalıştayın ve yapılan çalışmanın içeriğinin güzel olduğuna değinerek, Bakanlık olarak dünyadaki gelişmeleri bu küçük coğrafyaya sığdırma adına üniversite, kurum ve kuruluşlarla yola çıkmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Yapılan çalıştaylarla halkın, çocukların ve meslektaşlarının bunu ne kadar hak ettiğini gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, önceden çalışılmış iyi eğitim ve hedefi konmuş işlerde iyi bir yolculuğa çıkılarak, doğru düzgün işler yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, halkın pozitif çevreye, pozitif öğretmene, pozitif bakanlığa ve pozitif bir ülkeye çok büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hayata bakarken pozitif olunmaması halinde nasıl diğer insanların mutlu edilebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, her zaman bardağın dolu tarafında bakılmasının önemine dikkat çekti.

Ülkede üniversitelerden ve yurt dışından gelen bilgi birikimini kucaklayan bir yapının olduğunu görmek gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, akademisyenler ve çalışanlarla dünyanın her tarafına el uzatan bir duruma gelinmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede akdemi ve sportif alanda başarılı olan gençler yetiştirildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Üniversitelerde yapılan eğitimlerin akademik başarıların görülmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Çocuk Günü’nü de kutlayan Çavuşoğlu, var olan eksiklerin tamamlanması için mevcut kadroyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, çalıştaya katkı koyan herkesi kutladı ve çalıştaydan çıkan sonuçlarının bir adım daha ileriye ve hayata yansımasını diledi.

-Akpınar

DP Milletvekili Serhat Akpınar da konuşmasında, soruna endeksli değil çözüme odaklı genç bireylerin yetişmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Olumlu düşünme, olayları büyütmeme ve olaylar karşısında olumlu düşüncenin her yaşta olması gerektiğini dile getiren Akpınar, ruh sağlığının çok önemli olduğunu belirtti.

İnsanların biyolojik gelişmenin yanında psikolojik gelişmesinin de önemini anlatan Akpınar, okul ve ortamların bireyler için güvenli alan olmalarının gençlerin daha iyi uyum sağlaması açıdan gerekli olduğunu kaydetti.

Genç bireylerin karar verirken kendi düşünceleri ile yapmaları gerektiğine dikkat çeken Akpınar, pozitif yaşam algısını içselleştirmenin önemini vurguladı.

Akpınar ayrıca çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Nadiri

ÜKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, herkesin ihtiyacı olan pozitif düşüncenin önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda bugün atılacak adımların çok önemli olduğunu söyleyen Nadiri, pozitif okullar projesinin toplumun ruhsal sağlığı açısında psiko- eğitim olarak hayata geçtiğini kaydetti.

Ülkenin üniversite adası olduğunu dile getiren Nadiri, yolda yürüyen her dört kişiden birinin üniversite öğrencisi olduğunu ve bunun çok önemli olduğunu, bu konuda dünyada başka bir örnek olmadığını kaydetti.

Üniversitelerin sosyal, ekonomik ve bilimsel açıdan çok önemli olduğunu dile getiren Nadiri, bugün yapılan çalıştayın da ülke adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sadece kampüs içinde değil bilimsel çalışmalara ve içinde bulundukları topluma da katkı sağlamanın önemine dikkat çeken Nadiri, bu projenin çok önemli olduğunu ve proje kapsamında hazırlanan kaynağın, eğitimci ve ebeveynlere önemli destek vereceğini kaydetti.

İçinde bulunulan çağın olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu dile getiren Nadiri, eğitimci ve ebeleyenlerin çocukların sosyalleşmesi için paylaşımı öğreterek, kendilerini yönetmeyi başarmalarını sağlamanın önemini anlattı.

Nadiri, pozitif olayların düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatiopoğlu da, komisyon olarak projenin hayat bulmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Komisyon olarak pozitif düşünceyi sağlamanın çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Hatiopoğlu, çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür ederek, projenin devamını diledi.

-Uzun

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise konuşmasında, toplum olarak genelde tüm olaylara olumsuz bakıldığını, bu projeyle iyi ve olumlu düşünce bağlamında destek sağladıklarını söyledi.

Uzun ayrıca, çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti ve çalıştayın ülkeye değer katmasını diledi.

Konuşmaların ardından çalıştaya katkı koyanlara plaket verilerek anı fotoğrafı çekildi.