Resmi gazeteden haberler

Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne Burak Şoföroğlu atandı.

Şoföroğlu’nun atama kararnamesi bugünden itibaren geçerli oldu.

BAKANLAR KURULU DAÜ VYK’YA ÖZTÜRKLER’İ ÖNERDİ

Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev süresi dolan Cevat Rıza’nın yerine Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in atanmasını Cumhurbaşkanı’na önerme kararı aldı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİLERLE İLGİLİ YASA GÜCÜNDE KARARNAME

“Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde 2020 Vergilendirme Yılına Ait Gelir Vergisi İle Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin 15 Haziran 2021 Tarihine Kadar Gelir ve Vergi Dairesine Sunulması Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Hakkının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.



VETERİNER DAİRESİ ÜCRETLERİ TARİFESİBakanlar Kurulu "Veteriner Dairesi Ücret Tarifesi"ni onayladı.Tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE SOĞUTUCU TANK ALIMINDA DESTEKBakanlar Kurulu, “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Üreticilerinin Süt Sağım Makinesi ve Soğutucu Tank Alımında Desteklenmesi”ne ilişkin 2016 yılında alınan kararı tadil etti.Hayvan üreticilerini destekleme koşulları 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.Bakanlar Kurulu’nun tadil ettiği kararla, henüz soğuk zincire geçmemiş (50-700 baş arası) küçükbaş anaç hayvana sahip küçükbaş hayvancılık işletmelerine ve (6-40 baş arası) hayvana sahip büyükbaş hayvancılık yapan işletmelere "Süt Sağım Sistemi" ve "Süt Soğutma Tankı" alınması amacıyla 20.000 TL'ye kadar hibe destek ödemesi yapılmasına karar verildi.