Rogers: "Bu salgını en az zararla nasıl atlatacağımıza odaklanmalıyız"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, “diğer ülklelere baktığımızda KKTC’de alınan önelmeler yerindedir, gereklidir” dedi.

Jale Refik Rogers, koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri ve ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Rogers, bu sorunun atlatılmasının ardından ekonomik önlemlerin de önem kazanacağına vurgu yaparak Halkın Partisi Ekonomi, Maliye ve Enerji Komitesi’nin çalışarak bir öneriler paketi hazırladığını ve bu önerileri kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü: “Odaklanmamız gereken nokta, bu salgını en az zararla nasıl geçirebileceğimiz konusudur. Dünyaya baktığımızda farklı ve çok da iyi olmayan örneklerini görüyoruz. Çin’de başlayan bu salgın Avrupa’ya ulaştı ve şu anda Avrupa’da, Amerika’da ciddi bir tehdit unsuruna dönüştü. En gelişmiş olduğunu düşündüğümüz, sağlık sistemi güçlü olan ülkelerde de bu virüsün çok çabuk kontrolden çıkabildiğini, ölüm sayısını ciddi oranda artırdığını, solunum cihazına olan ihtiyacı da aynı doğrultuda artırabileceğini ve sağlık sistemini hızla yetersiz bırakıp çökerten bir noktaya gelebildiğini görüyoruz. Bu örnekler önümüzde duruyorken bizler, ülkemizde önlemlerimizi çok daha erken almaya çalıştık. Avrupa ülkelerine baktığımızda, ilk etapta çok sıkı önlemler almayarak, virüsün çok daha çabuk yayılmasına sebebiyet verildi.

Yeni corona virüsü, dünyanın daha önce hiç görmediği kadar kolay bulaşan bir virüs. Gençlerde, çocuklarda, sağlıklı bireylerde çok ciddi etkileri olmasa da belli bir yaş üstünde nefes darlığına yol açtığı için solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. O nedenle ülkelerde yoğun bakım yatak sayısı yüzlerce, binlerce vaka karşısında yetersiz kalıyor. Dünyada yapılan çalışmalarda görülen, bu durumu önlemek, sayı artışını yavaşlatmak için hızla insanlar arasında teması azaltacak önlem alınmasının gerekliliğidir. Bunun tek yolu, kalabalık ortamları engellemek. Biz de bu şekilde önlemler aldık. İlk vaka tespit edilir edilmez, yurtdışından yeni vakaların gelmesini engellemek için charter uçuşlar durdurulmaya başlandı. Okullar tatil edildi, toplantılar yasaklandı. İnsanların yakın temasta bulunduğu yerleri en aza indirmek amaçlandı. Bir hafta içinde de tedbirler ciddi anlamda artırıldı. Ülkeden çıkış var ancak geliş sadece limandan ve vatandaşlarımıza açık şekilde sürüyor. Alınan önlemler yerindedir. Hükümetin adımlarının doğru olduğunu düşünüyorum.”

Ne kadar erken önlem alınırsa salgın süresinin de o oranda kısaldığına dikkat çeken Rogers, önlemler alınırken hedefin, ülkenin sağlık sistemini bu virüs ile mücadeleye hazırlamak olduğunu ifade etti. HP Genel Sekreteri, “Ülkeyi kapatıp hızlı yayılmasını engelliyorsunuz. Sağlık sisteminizi hazır hale getirirken zaman kazanıyorsunuz. Bir noktadan sonra tedbirleri yavaş yavaş azaltarak, toplumun bağışıklık kazanmasını kontrollü bir şekilde yapıyorsunuz. Hepimizin bu virüse bağışıklık kazanması gerekecek” dedi.

Test konusunda ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya olduğumuzu belirten Jale Refik Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü:

“21 yıllık moleküler biyoloğum, bugüne kadar bana kimse neden test yapmıyorsunuz gibi sorgulamadı ama şu anda herkes bunu yapıyor. Test yapılması çok önemlidir tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü de test yapmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği test yöntemi gerçek zamanlı PCR metodudur. Şu anda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarı’nda testler önerilen bu yöntemle yapılıyor. Test yapılmasının kriterleri vardır. Herkese test yapılması gibi bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Şu anda virüsle yeni karşılaşmış bir ülke olarak semptomatik olmayan bireylere rastgele test yapılması önerilen bir yöntem değildir. Son 14 gün içinde seyahat öykünüz veya Covid-19 hastası ile temas öykünüz ile öksürük, ateş, nefes darlığı semptomlarından bir tanesi varsa test yapılabilir. 1102 çağrı merkezini arayarak hastalık belirtilerinizi anlatıyorsunuz ve oradakiler sizi yönlendiriyor.

Geliştirilmesi gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum ama bu sistem yürüyor. Covid19 taşıyan biriyle 2 metreden yakın bir şekilde 15 dakika vakit geçirdiyseniz temaslı sayılıyorsunuz ve Sağlık Bakanlığı sizi takibe alıyor. Semptomlar başladığında da test yapılıyor. Virüsü alıp da semptomlar başlamadan önce vücutta biriktiği süreçte virüsü test edebilecek bir yöntem mevcut değil. O nedenle verilen 14 günlük karantina süresi önemlidir. Pozitif olan kişiye virüsü alıp da belirti göstermeden PCR test yaptığınızda negatif çıkıyor, bu kişiler 14 gün içerisinde pozitifleşebiliyor. O nedenle şu anda halkımızın kendisini korumak açısından alması gereken önlem mesafe kuralına uymaktır. Toplumu bu virüse bağışıklık kazanıp kazanmadığı yönünde taranması gerekecek bir dönem de gelecektir. Salgının ülkede yayılması halinde bu önemli olacaktır. Bunun PCR değil de antikor bakan başka bir metodla yapmak gerekiyor. Hızlı testler bu açıdan önemli olacaktır. Şu anda KİT durumumuz da gayet iyi, binlerce test yapabilecek malzeme mevcut. Herkesin içi rahat olsun.”