Rogers: "Paniğe gerek yok...Temkinli ve hazırlıklı olmalıyız"

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Nazar Erişkin'in sunduğu "Bugüne Dair" programında bir süredir tüm dünya gündemini meşgul eden Coronavirüs için Sağlık Bakanlığı’nın ilk günden itibaren önlem aldığını, arka planda bir çalışmanın olduğunu ifade etti.

Pozitif bir vaka görülmesiyle bir panik havası oluştuğuna dikkat çeken Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın şu anda odaklanması gereken konunun virüsün yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Aynı zamanda moleküler biyolog olan Girne Milletvekili, Covid19’un bu kadar hızlı yayılmasına sebep olarak “asemptomatik”, yani herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen kişiler tarafından da bulaştırılabilir olmasını gösterdi.

Jale Refik Rogers konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ilk vaka Alman turistte görüldü. Henüz bir bölgesel vaka yok ama bunu engellemek için bütün önlemleri almamız gerekiyor. Bakanlar Kurulu da bunun önünü kesmek için toplanarak tedbir kararları aldılar. Panik olmamıza gerek yok ama temkinli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor.”

“VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ BİR ÜLKEDE BULUNDUYSANIZ 14 GÜN EVDE KARANTİNA ÖNERİLİYOR”

Sıkı önlem almayan ülkelerde virüsün hızla yayıldığına dikkat çeken HP Milletvekili, baştan tedbiri sıkı tutmayan İtalya, tüm ülkenin karantina altına alındığı bir noktada. Önlemlerin en başından sıkı olarak alınması çok önemli. Hong Kong’ta en baştan sıkı tedbirler alındığı için ülkenin geneline yayılmasını minimumda tutabildiler. İlk vakalardan biri Singapur’da görüldü ama sayılarda çok bir artış görülmedi. Sıkı önlem almak çok önemli. Bunlardan ders çıkarmak çok önemli. Devletin alması gereken tedbirler var ama aynı şekilde bireylerin de kişisel alabilecekleri tedbirler var. Hem kendimizi hem de etrafımızdaki kişileri korumak için bu önemli. Son 14 gün içinde vakaların görüldüğü bir ülkede bulunmuşsanız 14 gün evde karantina öneriliyor. Bu uyarıya uyulması bir salgına dönüşmemesi için önemlidir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri telefonla takip edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alıyor. 14 gün içinde herhangi bir semptom görülmezse o zaman karantina süresi bitiyor” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK RİSK GRUBU YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR”

“Virüs çocuklarda ve gençlerde çok ağır seyretmiyor. Önemli olan yaşlılara, kronik hastalığı olanlara bulaşmasını önlemek. En büyük risk grubu onlar. O gruba baktığınızda da ölüm oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Risk durumu oranlara göre böyle ama hepimiz dikkat etmeliyiz” diyen Jale Refik Rogers, Güney’de testi pozitif çıkan bir sağlık çalışanının bireysel izolasyonunu yapmaması konusuna da değindi.

Bunun ciddi bir skandal olduğunu söyleyen milletvekili, “Güney’de 152 kişiye test yaptılar ama aslında semptomatik belirtisi olmayanlara test yapılması çok anlamlı değil. O test semptom gösterilmeye başlandığında yeniden yapılmalı. Şimdi negatif olmaları hep öyle kalacakları anlamına gelmez. Karantina da bu noktada çok önemli” ifadesini kullandı.

“TESTLER ÜLKEMİZDE YAPILIYOR, AB STANDARDINDA SONUÇ VERİYORUZ”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzman kadro açısından donanımda bir eksiklik olmadığını anlatan Rogers, mevcut durumu da aktardı: “Mesela Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon uzmanımız 10 sene önce bir-iki kişiyken şu anda dört tane genç ve dinamik arkadaşımız görev yapıyor. Eğitimli enfeksiyon hemşirelerimiz var. Bulaşıcı hastalıklar yasası, vekil olduktan sonraki ilk 6 ay içinde, yasalaşması için İdari Komite’de katkı koyduğum yasalardan biridir. Bu yasa kapsamında devlete de bir salgın durumunda yapabileceği yetkiler verilmiş durumda. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde cihaz açısından çok büyük eksikliklerimiz yok. Salgın anlamında iyi bir durumdayız. Testler ülkemizde yapılıyor, AB standartlarında sonuç verebiliyoruz.”

“KARARLAR BİLİMSEL OLARAK ALINMALI, BAKANLAR KURULU’NA SUNULMALI”

Salgın hastalık bölümü olmadığı için, devlet hastanesinde ayrı bir giriş bölümü olan ve konum olarak daha izole olan nöroloji bölümünün boşaltılarak karantina bölümü haline getirildiğini ifade eden Jale Refik Rogers, “Salgın büyür de bu bölüm yeterli olmazsa, başka bir hastanenin karantina hastanesi olarak ayrılması gerekecek. Bu yönde bir çalışma var, netleşmek üzere. Risk altında olan kişin salgın hatlarını arayarak sağlık çalışanıyla telefonda konuşması öneriliyor. Salgın büyürse, bunun içinde ayrı bir poliklinik ayrılması gerekecek. Çalışmalar sürüyor. Kararların bilimsel olarak alınması ve sonrasında bunu Bakanlar Kurulu’na sunması önemli. Uzmanların, Sağlık Bakanlığı’ndaki teknik ekibin ne söylediğine çok dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN YATIRIM YAPILMALI”

HP Milletvekili programda, sağlık çalışanı sayısının normal zamanlar için yeterli olduğunun, bir salgına dönmesi durumunda da belki özelden destek alınabileceğini belirtti. Meclis’e girdiğinden beri Sağlık Bakanlığı’nın Temel Sağlık Dairesi’nin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdiğini ve sağlıkla ilgili her konuşmasında da bu konuya yer verdiğini hatırlatan Rogers, şöyle konuştu: “Biz hep sağlığın tedavi edici boyutuna odaklandık aslında önemli olan halk sağlığını korumak ve hastalıkları önlemek. Bu yönde yeterli yatırımın yapılmadığını düşünüyorum. Temel Sağlık Dairesi’ne bir epidemiyoloğun ya da halk sağlığı uzmanı alınması gerektiğini savunuyorum. Biyoistatistikçimizin olması gereklidir. Mesela böyle bir salgın durumunda epidomiyolojik çalışma en önemli şeylerden biridir. Tabii ki çok özveriyle çalışan ve bu eksiği giderme gayretinde olan sağlık çalışanlarımız var ama kadro güçlendirilmeli. Salgın için de ayrı bir ekibin olması gerekir. Bugün coronavirüs yarın başka bir virüs olabilir. Her grip sezonunda gündemde yeni virüslerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuyla direkt olarak ilgilenen bir ekip olmalı. Bu yaşananlar bu yüzyılın gerçeği. Her şeye hazırlıklı olmalıyız.”

“ÖNLEMLERİ BAŞTAN SIKI TUTMAK SALGINI VE TÜM ÜLKENİN KARANTİNAYA ALINMASINI ENGELLER”

Jale Refik Rogers, “Covid19’daki en büyük sıkıntı belirtiler görülmeden de bulaştırılabiliyor olması” diyerek, seyahatlere ara vermek, kalabalık ortamlarda bulunmamak, ellerimizi sık sık yıkamak gibi önlemlerin önemine vurgu yaptı: “Maskeyi ve eldiveni öncelikli olarak sağlık çalışanlarının kullanması öneriliyor. Sık sık değiştirmeleri önemli. Kendi hasta olan biri başkalarına bulaştırmamak için maske kullanmalı.”

Ekonomik ve turizm açısından virüsün tüm dünyada olumsuzluklara neden olduğuna işaret eden Rogers, baştan alınacak önlemlerin daha büyük sıkıntıları engelleyebileceğinin altını çizdi ve ekledi:

“Panik olmamak gerek. Hayvanlardan ya da yemeklerden bulaşmıyor. Hijyen kurallarına uymak lazım. Charter uçuşların iptali, okulların tatil edilmesi önemlidir. İtalya gibi tüm ülkenin karantina altına alınmaması için bu tedbirler şart. Şimdiden alınan sıkı önlemlerle daha büyük bir salgına dönüşmesini engelleyebiliriz. Bir iki ay önlemleri sıkı alırsak normal hayatımıza daha kolay döneceğimiz bir süreç geçiririz. Aksi halde süre uzar ve daha kaotik bir ortama dönebilir.”

(RÇ/HÖ)

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020, 16:01