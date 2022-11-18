Sadıkoğlu Kız İzci Örgütü’nü kabul etti

İskele Belediyesi başkan adayı ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,

Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kabulde örgüt temsilcileri Sadıkoğlu’na Kız İzci Örgütü’ne verdiği destek ve gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

Esen Bahadır, yeni dönemde yapmayı planladıkları projeleri hakkında da bilgi verdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Belediye’nin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için faaliyetler yürüten her kesimin yanında durduğunu belirterek, Kız İzci Örgütü temsilcilerine gençlere verdiği değer için teşekkür etti. Sadıkoğlu, gençleri sosyalleştiren her faaliyete İskele Belediyesi olarak desteklerinin süreceğini ifade etti.