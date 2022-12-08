Sadıkoğlu: “Sekiz buçuk yılda sıfırdan bir şehir kurardım”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, belediyenin mevcut Başkanı ve TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın, icraatlarına ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Sadıkoğlu’nun seçim ofisinden yapılan açıklama şöyle;

“Sekiz buçuk yılda sıfırdan bir şehir kurardım” diyen Sadıkoğlu, başkentin bakımsız ve atıl bırakıldığını belirterek, Mehmet Harmancı’nın açıklamasındaki ‘geçmiş borçlar’ ve ‘pandemi’ gerekçelerine atıfta bulundu.

Sadıkoğlu, “Lefkoşa çöplük içinde ve dökülüyor, ilk dört yıl geçmiş idarenin borçlarıyla uğraştım,ikinci dört yılda da pandemi oldu diyor, bundan dolayı hizmet yapamadığını söylüyor, biz sekiz buçuk yılda alt yapısı,üst yapısı bitmiş sıfırdan şehir kurardık” dedi.



“Nereden korkuyorlar?”

Lefkoşa Belediyesi Başkan adayların katılacağı ve davet aldığı bazı televizyon programlarına davetlerinin iptal edildiğini de ifade eden Sadıkoğlu, “Nereden korkuyorlar ki bizim davetimizi iptal ettiriyorlar?” diye sordu.



“Lefkoşa’yı bir ‘fuar başkenti’ yapacağız”



Katıldıkları her platformda vatandaşın destek ve ilgisi ile karşılaştıklarını anlatan Sadıkoğlu, Lefkoşa’yı bir ‘fuar başkenti’ yapacağının sözünü verdi.Girişimler başlatıldı...Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerde fuar şirketleriyle görüşmeler başlattığını da kaydeden Sadıkoğlu, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Müsiad, Genç İş Adamları Derneği, İşad, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, İş Kadınları Derneği ve ilgili sivil toplum örgütlerini de paydaş yaparak bunu gerçekleştireceğini anlattı.“İş imkanları doğacak, istihdamlar artacak”Bu sayede bir çok gence iş imkanı da doğacağını sözlerine ekleyen Sadıkoğlu, yeni istihdamların önünün açılacağını kaydetti”.