Sadıkoğlu’ndan kadın kursuna ziyaret

İskele Belediye Başkanı / UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yakından ilgilendiği ve sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduğu köy kadın kursları ziyaretlerine Ötüken’de bulunan Kadın Eğitim Ensitüsü ile devam etti. İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde bulunan Kadın Kursları ile her zaman yakından ilgilenen Başkan Sadıkoğlu, aile ekonomisine katkıda bulunan, boş zamanlarını üreterek değerlendiren kadınların her zaman yanında olacağını, olmaya da devam edeceğini söyledi.

SADIKOĞLU: “26 ARALIK SABAHI GÖNÜLDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Ötüken Köyü Muhtarı aynı zamanda yeni dönemde de Ötüken Köyü’nden tek muhtar adayı olan Turgut Özyöre’nin de ziyarete eşlik ettiği Başkan Sadıkoğlu, kendisine gösterilen ilgi ve güvenden dolayı kadınlara teşekkür etti. ‘Biz sadece seçim döneminde değil her zaman halkımızın, kadınlarımızın yanındayız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, 26 Aralık sabahı gönülden hizmete devam edeceklerini çünkü İskele’ye olan sevgisinin de sevdasının da yürekten olduğunun mesajını burada da verdi.