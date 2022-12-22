SADIKOĞLU: “26 ARALIK SABAHI GÖNÜLDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”
Ötüken Köyü Muhtarı aynı zamanda yeni dönemde de Ötüken Köyü’nden tek muhtar adayı olan Turgut Özyöre’nin de ziyarete eşlik ettiği Başkan Sadıkoğlu, kendisine gösterilen ilgi ve güvenden dolayı kadınlara teşekkür etti. ‘Biz sadece seçim döneminde değil her zaman halkımızın, kadınlarımızın yanındayız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, 26 Aralık sabahı gönülden hizmete devam edeceklerini çünkü İskele’ye olan sevgisinin de sevdasının da yürekten olduğunun mesajını burada da verdi.
Sadıkoğlu’ndan kadın kursuna ziyaret
SADIKOĞLU: “26 ARALIK SABAHI GÖNÜLDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”
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