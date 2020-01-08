Sağanak yağış ne kadar devam edecek?

Meteoroloji Dairesi, yapılan analizler sonucunda devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yarın gece geç saatlere kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toprağın suya doymuş ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, toprak kayması, dolu yağışı, yıldırım düşmesi) vb karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.