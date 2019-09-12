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Sağlık Bakanı Pilli: "Patlamada 2 kişi hafif yaralandı"

Sağlık Bakanı Pilli: "Patlamada 2 kişi hafif yaralandı"

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada iki kişinin hafif yaralandığını, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildiğini, ağır yaralanan olmadığını açıkladı.
Pilli, herhangi bir yaralının hastaneye sevk edilmediğini belirtti.
 Bakan Pilli, patlamanın olduğu andan itibaren gerekli tedbirlerin alındığını da belirtti. 
 

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