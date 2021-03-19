Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 6 bin 930 test neticesinde 32'si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi. 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

18 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 6 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin İskele bölgesinden olduğu aktarıldı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2 Girne Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2 Güzelyurt Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2 İskele -1 İskele Merkez -1

19 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444

Toplam Vaka Sayısı: 4000

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3