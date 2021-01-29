Kıbrıs Genç Tv’de Muazzez Gazihan'ın sunduğu programa telefonla bağlanan Göğüs Hastalıları uzmanı Dr. Derlen Özgeç, salgınla mücadele noktasında, hastanedeki son durumu özetledi. Göğüs Hastalıları uzmanı Dr. Derlen Özgeç, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledi.

“Bir yıldır devam eden pandemi sürecinde halen kapanmayı konuşuyorsak bazı şeylerin yolunda gitmediğini açıkça anlayabiliyoruz” diyen Derlen Özgeç, denetleme ve uygulatma eksikliği olduğunu vurguladı. Mart ayından bu güne en yoğun dönem yaşandığını ifade ederek, pandemi sürecinin geldiği yeni aşamada artan vakalar ve yeni tedbirlerin gündeme gelmesi özellikle tam kapanmanın etkili olması gerektiğine vurgu yaptı.

Özgeç, “Yoğun bakımda şu anda 9 hasta tedavi görüyor. Burada tedavi gören hastaların bazılarının kronik rahatsızlıkları bulunuyor ancak herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler de yoğun bakımda” dedi. Özgeç, “Yoğun bakımdaki vakaların tümü, risk grubu olarak belirlediğimiz 65 yaşın altında” olduğunu da söyledi.

Özgeç şu şekilde konuştu; “Şu anda hastane sınırları içinde 100’ü Pandemi Hastanesi, 40’ı ise Ayaktan Tanı’da olmak üzere toplamda 140 yatak kapasitesi bulunmakta. Yatakların 3’te 2’sinden fazlası dolmuş durumda” tam bir kapanmaya ihtiyaç var ve bu kapanmanın kurallarına da uymak zorundayız. Sağlık sistemimiz çökmek üzere. Belli kapasitede yatak sayımız var ve temasları en aza indirmeliyiz. Kurallara uymalıyız.” uyarısında bulundu.