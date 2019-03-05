Şahali ve Atakan Ankara’da temaslarda bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali temasları çerçevesinde yarın sabah Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çiftçi ailesi buluşmasına katılacak.

Şahali Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardındna 7 Mart perşembe akşamı adaya dönecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise yarın sabah Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenleneccek 1. Uluslarası akıllı ulaşım sistemleri zirvesine katılacak

Bakan Atakan temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam adaya dönecek.