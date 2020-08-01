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Sahilde ATV sürmesi konusunda kendisini uyaran kişiyi darp etti

Sahilde ATV sürmesi konusunda kendisini uyaran kişiyi darp etti
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Kaplıca’da, Balıkçı barınağı karavan alanında sahilde ATV araç sürmemesi konusunda kendisini uyaran Osman Uğurlu’yu darp eden M.Ş.(E-38) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen ve neticesinde Uğurlu’nun  dudağının yırtıldığı, dişinin kırıldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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